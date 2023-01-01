الأحد 8 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 1 يناير 2023 |
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ريفي للمسؤولين: استمراركم في إفقاد الناس الأمل سيؤدي إلى نتائج مدمّرة

منذ 37 ثانية
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

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غرّد النائب أشرف ريفي عبر حسابه على ‏‎“‎تويتر‎”‎، قائلًا: “كل الشكر للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية على المبادرة السريعة ‏لإنقاذ ركاب المركب مقابل سلعاتا، والتي جنّبتنا كارثة جديدة”.‏

وأضاف: “على المسؤولين أن يدركوا أن استمرارهم في إفقاد الناس الأمل سيؤدي إلى نتائج مدمّرة، لن تقتصر على ظاهرة الهجرة في ‏البحر. حمى الله لبنان”.‏

وكانت أنقذت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل، الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232، وتم ‏نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ”.‏

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي أن “قوة اليونيفيل البحرية تقوم بمساعدة البحرية التابعة للقوات المسلحة ‏اللبنانية في عملية بحث وإنقاذ في البحر بين بيروت وطرابلس، حيث تم العثور على قارب يواجه صعوبات وعلى متنه عدد كبير من ‏الأشخاص”.‏

وذكر أن “سفينة اندونيسية واخرى يونانية في الموقع وسنواصل تقديم المساعدة”.‏

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