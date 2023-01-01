ريفي للمسؤولين: استمراركم في إفقاد الناس الأمل سيؤدي إلى نتائج مدمّرة

غرّد النائب أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “كل الشكر للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية على المبادرة السريعة لإنقاذ ركاب المركب مقابل سلعاتا، والتي جنّبتنا كارثة جديدة”.
وأضاف: “على المسؤولين أن يدركوا أن استمرارهم في إفقاد الناس الأمل سيؤدي إلى نتائج مدمّرة، لن تقتصر على ظاهرة الهجرة في البحر. حمى الله لبنان”.
وكانت أنقذت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل، الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232، وتم نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ”.
وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي أن “قوة اليونيفيل البحرية تقوم بمساعدة البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية في عملية بحث وإنقاذ في البحر بين بيروت وطرابلس، حيث تم العثور على قارب يواجه صعوبات وعلى متنه عدد كبير من الأشخاص”.
وذكر أن “سفينة اندونيسية واخرى يونانية في الموقع وسنواصل تقديم المساعدة”.