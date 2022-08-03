الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريفي: للمشاركة الكثيفة من كل المناطق في ذكرى تفجير المرفأ

منذ دقيقتين
أشرف ريفي

أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

غرد النائب اللواء أشرف ريفي، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “ندعو إلى المشاركة الكثيفة من كل المناطق في ذكرى تفجير المرفأ، تِبعاً لما حدّدته لجنة أهالي الضحايا، ونؤكد على الإستمرار معهم في النضال لكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة وتحقيق العدالة.

وللمتآمرين على التحقيق القضائي نقول: العدالة آتية”.

ويحيي لبنان الذكرى الثانية للانفجار التاريخي الذي ضرب مرفأ بيروت ومحيطه، ولا تزال صوامع الحبوب واقفة كتمثال آيل للسقوط نتيجة تصدعات وحرائق تدمر أجزاء منها منذ أيام، وهي التي استوحى لبنانيون منها رمزا لمأساة تجذرت في ذاكرتهم.

ويقف ذوو ضحايا الانفجار عاجزين عن بلوغ العدالة لما يصفونها بـ”جريمة العصر”، ويحمّلون السلطات الرسمية مسؤولية عرقلة التحقيقات.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقعات الطقس
    استعدوا... كتل حارة تضرب لبنان
    ستريدا جعجع
    ستريدا جعجع: ننجز ما نقوم به على أكمل وجه
    صورة لـ قاسم سليماني وضعها حزب الله في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
    إسرائيل لتجرع سمّ "انتصار الحزب" أو التورط بحرب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان