ريفي: للمشاركة الكثيفة من كل المناطق في ذكرى تفجير المرفأ

غرد النائب اللواء أشرف ريفي، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “ندعو إلى المشاركة الكثيفة من كل المناطق في ذكرى تفجير المرفأ، تِبعاً لما حدّدته لجنة أهالي الضحايا، ونؤكد على الإستمرار معهم في النضال لكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة وتحقيق العدالة.

وللمتآمرين على التحقيق القضائي نقول: العدالة آتية”.

ويحيي لبنان الذكرى الثانية للانفجار التاريخي الذي ضرب مرفأ بيروت ومحيطه، ولا تزال صوامع الحبوب واقفة كتمثال آيل للسقوط نتيجة تصدعات وحرائق تدمر أجزاء منها منذ أيام، وهي التي استوحى لبنانيون منها رمزا لمأساة تجذرت في ذاكرتهم.

ويقف ذوو ضحايا الانفجار عاجزين عن بلوغ العدالة لما يصفونها بـ”جريمة العصر”، ويحمّلون السلطات الرسمية مسؤولية عرقلة التحقيقات.