ريفي لمحافظ الشمال: إما وقف الرشاوى وجشع مافيات المولدات الخاصة.. وإما!

أرسل النائب أشرف ريفي كتاباً الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، جاء فيه:

يعاني المواطن اللبناني في مدينة طرابلس وعموم شمال لبنان، من ارتفاع فاتورة إشتراك المولّدات ورفض أصحابها تركيب العدّادات.

في المقابل لم نلحظ أي تحرك قانوني أو قضائي، أو حتى مجرد إستدعاء من قِبلكم لأصحاب المولدات.

ولدى مراجعتنا لعددٍ من أصحاب المولّدات، أبدوا إستعدادهم لتركيب العدّادات والإلتزام بالتسعيرة الرسمية، شرط رفع الأتاوات والخوّات عنهم، والتي تُفرض من بعض المسؤولين الفاسدين.

إضافةً الى ذلك، فإن كثيراً من الإشاعات والوشوشات تتردد بأن هناك مرجعيات رسمية تتقاضى أتاوات وتفرض خوّات على أصحاب المولّدات وأغلبهم في محيطكم المباشر.

إننا ننتظر منكم وبناءً على الصلاحيات المعطاة لكم، وحفظاً لسمعتكم وصورتكم، بالتحرك لوقف هذه المهزلة، ولمعالجة هذا الوضع الشاذ.

كما نطالب أصحاب المولّدات بالتصريح إذا ما كان هناك من مراجع رسمية تفرض عليهم أتاوات وخوّات مقابل حمايتهم وتأمين عملهم على حساب فاتورة المواطن، وحينها سوف نتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل موظف او مسؤول يرتشي او يتعاون مع المرتشين، وإلا فإن أصحاب المولّدات سوف يتحملون كامل المسؤولية عن عدم إلتزامهم بالتسعيرة الرسمية، وعدم تركيب العدّادات.

جانب محافظ الشمال،

إننا نتوقع منك التحرك بسرعة واليوم قبل الغد،

والا فإننا سنطالب أهلنا بالتحرك الشعبي لإعلان رفض هذا الواقع وهذا الظلم.

كما أننا، ومن موقعنا الرسمي والمسؤول، سوف نتوجه للقضاء اللبناني للإدّعاء والمطالبة بالتحقيق في مختلف ما يشاع ويقال ويُرتكب من تجاوزات من قِبل مافيا الكهرباء المنتشرة والمتمددة على حساب المواطن، نتيجة فساد سلطة هذا العهد الذي فشل في تأمين أبسط مقوّمات الحياة للشعب اللبناني.

المطلوب محاسبة كل مرتكب ومتواطىء مهما كان موقعه وصفته، وإعادة الأمور إلى نصابها، والتزام أصحاب المولّدات بالتسعيرة الرسمية حرصاً على مصلحتهم ومصلحة أهلهم في شمالنا الحبيب.

وفي هذه المناسبة، فإننا نتوجه بالتحية الى أهلنا في صيدا، و الى النائب المناضل الدكتور أسامة سعد على مبادرته في حماية أهل صيدا العزيزة من الجشع والفساد.