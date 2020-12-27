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ريفي: ما حصل في المنية إشكال فردي لا يمثّل أهلنا

منذ 38 دقيقة
اللواء أشرف ريفي

اللواء أشرف ريفي

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غرّد الوزير السابق اشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر” قائلا “ما حصل في المنية إشكال فردي لا يمثّل أهلنا والعقلاء فيها. اللاجئون السوريون هم ضيوف كرام الى أن يعودوا الى وطنهم، وإطلاق الشعارات العنصرية من قِبل البعض مرفوض. نحن على ثقة أن المنية ستمنع الإنزلاق الى هذه المتاهات التي لا تشبه المنطقة وأهلها.”

 

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