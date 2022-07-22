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ريفي: نحن على أبواب مرحلة مفصليّة تاريخيّة وإلى جانب أيّ مواجهة ضدّ الهيمنة الإيرانية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2022 1:25 مساءً
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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أكد اللواء النائب أشرف ريفي من الديمان أننا على أبواب مرحلة مفصليّة تاريخيّة لنقول للإيراني “أخرج من هذا الوطن” والأمن اللبناني والجيش أهمّ من حزب الله ونحن المقاومون.

وقال ريفي: “نحن إلى جانب أيّ مواجهة ضدّ الهيمنة الإيرانية ونحن وطنيّون خدمنا بالأمن اللبناني لسنوات والمقاومة المسيحيّة هي التي أنقذت لبنان”.

وأضاف: “من أولى الخطوات الإصلاحيّة القضائيّة إلغاء المحكمة العسكريّة وجعلها للعسكريين فقط وسنقف إلى جانب كل الصّروح الوطنية لمواجهة مشروع حزب الله”.

وشدد على أنه من غير المقبول أن يبقى السجين موقوفاً لسنوات من دون محاكمة وهذا الوضع الإنساسي غير مقبول على الإطلاق خصوصاً وأن السجون تغصّ بالأبرياء.

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