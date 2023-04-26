ريفي: نحن مؤتمنون على وطننا الغالي

أكد النائب اللواء أشرف ريفي في تصريح، أن “ما من لبناني إلا ويريد العودة الآمنة والنهائية للاجئين السوريين، أما النظام وحزب الله الذين هجروا السوريين من أرضهم واحتلوا قراهم ومدنهم ودمروها، فهم المسؤولين عن استمرار كارثة اللجوء”.

ودعا “المجتمع الدولي إلى أن يساعد لبنان عبر العودة الآمنة، أما الممانعة التي تحرّض، فهي رأس المؤامرة، ليس صدفةً أن تتحرك بعض المواضيع بسحر ساحر: إطلاق الصواريخ من الجنوب، موجة البناء غير الشرعي في الجنوب وعلى أراضي الدولة اللبنانية، قضية الأحكام على شباب عرب خلدة في المحكمة العسكرية وآخرها قضية النزوح السوري”.

ختم: “ليخرج حزب الله من قرى وبلدات القصَير والقلمون السوري ليعود النازحون الى أرضهم، وكأن حزب الله يقول لنا: إرضخوا وإلا المزيد من الأزمات والتهويل والتهديد. جوابنا: مضى ذاك الزمن، ونحن مؤتمنون على وطننا الغالي”.