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ريفي: نصر الله يُحاول "التذاكي".. ولا تسوية رئاسيّة على طريقة "الحزب"

منذ 9 دقائق
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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أكّد النائب أشرف ريفي أنّنا “نستطيع كمعارضة تعطيل النصاب من دون باسيل ويمكننا تأمين 43 نائبًا لتعطيل النصاب لكننا نملك Plan B في حال عدم نجاحنا”.

وأضاف في حديث للـLBCI، أنّ “سليمان فرنجية لا يستطيع الحصول على 65 صوتًا ولا إمكانية لديه بالوصول إلى هذا الرقم حتى مع تجدد الدورات”.

وحول ترشيح الثنائي لفرنجية، قال ريفي: “توقعت هذا الأمر وميشال معوض مرشحنا وبدأت مرحلة جديدة اليوم والمرجح ألا تنتج رئيسًا”، وأشار الى أنّ “نصر الله يحاول “التذاكي” بأن فرنجية ليس مرشحه، بل هو داعم له فقط”.

وأكّد ريفي أنّ “مرشحنا حكمًا ميشال معوض ووصوله سيعد إنتصارًا لنا فهو نظيف وسيادي وإصلاحي وإنقاذي”، لافتًا إلى أننا أنّ “لن نتساهل ولن نتراجع في قضية إنقاذ الوطن، وموقف السعودية واضح تجاه ترشيح فرنجية والدليل ما ورد في “صحيفة عكاظ” ضده”.

وتوقّع ريفي “انتخاب رئيس سيادي مطلع الربيع، وهذا الرئيس حتى الآن هو ميشال معوض”، وقال: “جبران باسيل لا يشبهنا ولا نشبهه، مضيفًا أنّه “غرق بالفساد وبتغطية المشروع الإيراني، وتاريخه مغمس بالفساد السياسي والمالي كما أنه بعيد كل البعد عنا و”مش عاملين حسابو”.

وشدّد ريفي على أنّ “عون أوصلنا إلى جهنم فماذا ننتظر من باسيل؟ و”هيدا البلد ما خلق إلو”، وأضاف: “لن نصل إلى تسوية رئاسية على طريقة الحزب فالزمن تغيّر وأشبه وضعنا بوضع فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية”.

 

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