الثلاثاء 24 صفر 1444 ﻫ - 20 سبتمبر 2022 |
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ريفي وكبارة تابعا ملف الأهالي الموجودين بمخيمات الترحيل في تركيا

منذ 9 دقائق
النائبان أشرف ريفي وكريم كبارة

النائبان أشرف ريفي وكريم كبارة

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استقبل النائب أشرف ريفي في مكتبه في الأشرفية النائب كريم كبارة، حيث تمّ استعراض الوضع العام في لبنان وطرابلس، وخصوصاً ملف الأهالي الموجودين في مخيمات الترحيل في تركيا.

وتواصل ريفي وكبارة مع سفير لبنان في تركيا غسان المعلم، الذي أكّد أنّ “السلطات التركية، قد زودته بكامل هويات الموجودين في مخيم الترحيل”، وهو بدوره “طلب موافقة الأمن العام على إصدار جوازات مرور لهم، وأن هذه المعاملة الإدارية أصبحت في خواتيمها، ومن المفترض عودتهم إلى لبنان خلال أيّام”.

كما وبحث ريفي وكبارة بموضوع تأمين المياه إلى مدينة طرابلس في حال انقطاع الكهرباء، وتمّ التواصل مع المعنيين في مصلحة مياه لبنان الشمالي، وبعض الشخصيات المعنية بهذه القضية لمعالجة ما يستجد في هذا الصدد.

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