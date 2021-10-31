الأحد 25 ربيع الأول 1443 ﻫ - 31 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريفي: يا ساكن القصر إرحل

منذ 28 دقيقة
اللواء أشرف ريفي

اللواء أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

غرد الوزير السابق أشرف ريفي عبر “تويتر” كاتباً: “سنة خامسة انهيار وفساد ومحاصصة واستزلام لمشروع السلاح وإثارة نعرات ‏طائفية والإطاحة بعلاقات لبنان العربية والدولية”.‏
وأضاف: “سنة خامسة من عهدٍ لم يحفظ أي عهد، فما بقيَ إلا الخراب”.‏ وتابع: “يا ساكن القصر ارحل”.‏

يذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون طوى اليوم، في 31 تشرين الأول 2021 السنة الخامسة من ولايته الدستورية لتبدأ السنة ‏السادسة الأخيرة وسط ما يمكن أن يشكل أسوأ ظروف عاشها اللبنانيون في ظل ولايات الرؤساء الـ13 الذين تناوبوا على الرئاسة ‏الأولى.‏

في سياق آخر، عقّدت الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية نتيجة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المشهد في لبنان، ‏ودفعته نحو مزيد من العزلة والانهيار، ما يعمق الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها منذ أكثر من عامين.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات بـ”كورونا” في لبنان
    قائد الجيش العماد جوزاف عون
    قائد الجيش غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية
    وزارة التربية والتعليم العالي
    متعاقدو الأساسي: من حقنا أن نسأل عن كيفية صرف الـ 500 مليار ليرة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هلع في السوق السوداء.. والدولار يسجل مستويات “مجنونة”
    بالصور: مطار سري في أعالي جبال لبنان
    فصيلة الدم- تعبيرية
    فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية