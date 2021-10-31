ريفي: يا ساكن القصر إرحل

غرد الوزير السابق أشرف ريفي عبر “تويتر” كاتباً: “سنة خامسة انهيار وفساد ومحاصصة واستزلام لمشروع السلاح وإثارة نعرات ‏طائفية والإطاحة بعلاقات لبنان العربية والدولية”.‏

وأضاف: “سنة خامسة من عهدٍ لم يحفظ أي عهد، فما بقيَ إلا الخراب”.‏ وتابع: “يا ساكن القصر ارحل”.‏

يذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون طوى اليوم، في 31 تشرين الأول 2021 السنة الخامسة من ولايته الدستورية لتبدأ السنة ‏السادسة الأخيرة وسط ما يمكن أن يشكل أسوأ ظروف عاشها اللبنانيون في ظل ولايات الرؤساء الـ13 الذين تناوبوا على الرئاسة ‏الأولى.‏

في سياق آخر، عقّدت الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية نتيجة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المشهد في لبنان، ‏ودفعته نحو مزيد من العزلة والانهيار، ما يعمق الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها منذ أكثر من عامين.‏