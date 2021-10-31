ريفي: يا ساكن القصر إرحل

غرد الوزير السابق أشرف ريفي عبر “تويتر” كاتباً: “سنة خامسة انهيار وفساد ومحاصصة واستزلام لمشروع السلاح وإثارة نعرات طائفية والإطاحة بعلاقات لبنان العربية والدولية”.
وأضاف: “سنة خامسة من عهدٍ لم يحفظ أي عهد، فما بقيَ إلا الخراب”. وتابع: “يا ساكن القصر ارحل”.
يذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون طوى اليوم، في 31 تشرين الأول 2021 السنة الخامسة من ولايته الدستورية لتبدأ السنة السادسة الأخيرة وسط ما يمكن أن يشكل أسوأ ظروف عاشها اللبنانيون في ظل ولايات الرؤساء الـ13 الذين تناوبوا على الرئاسة الأولى.
في سياق آخر، عقّدت الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية نتيجة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المشهد في لبنان، ودفعته نحو مزيد من العزلة والانهيار، ما يعمق الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها منذ أكثر من عامين.