ريفي يحذر من قنابل موقوتة!

صدر عن النائب أشرف ريفي الآتي:
”رحم الله السجين محمود قطايا وأسكنه جناته، وهو الذي توفي أمس في سجن رومية، في ظاهرة غير مسبوقة لعدد السجناء المتوفين في فترة زمنية قصيرة. لقد تكررت الوفيات في السجون على غير عادتها بسبب الإكتظاظ غير الطبيعي، والذي يوجب إيجاد حل لهذا الأمر وبسبب تراجع امكانيات الدولة الطبية والخدماتية.”
وأضاف: “لقد تقدمت بالتعاون مع المحامي محمد صبلوح ومحامين آخرين بمشروع قانون معجل مكرر لحل إستثنائي من خلال جعل السنة السجنية ٦ أشهر للمحكومين بمن فيهم المحكومين إعداماً أو مؤبداً (تصبح الإعدام ٢٥ سنة والمؤبد ٢٠ سنة)، وعبر تطبيق القانون فيما خص مدد التوقيف الإحتياطي للموقوفين (٦ أشهر الجنح وسنة للجنايات)، وهذا حل أيضاً لشبابنا موقوفي خلدة”.
وختم ريفي: “نحن نطالب اليوم بإلحاح بعرض هذا المشروع على الهيئة العامة لمجلس النواب للبتّ فيه، لأنن استمرار الوضع على ما هو عليه سيحوّل السجون إلى مقابر وإلى قنابل موقوتة”.