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ريفي يحذر من قنابل موقوتة!

منذ ساعة واحدة
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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صدر عن النائب أشرف ريفي الآتي‎:‎

‎”‎رحم الله السجين محمود قطايا وأسكنه جناته، وهو الذي توفي أمس في سجن رومية، في ظاهرة غير مسبوقة لعدد السجناء المتوفين ‏في فترة زمنية قصيرة. لقد تكررت الوفيات في السجون على غير عادتها بسبب الإكتظاظ غير الطبيعي، والذي يوجب إيجاد حل لهذا ‏الأمر وبسبب تراجع امكانيات الدولة الطبية والخدماتية‎.”‎

وأضاف: “لقد تقدمت بالتعاون مع المحامي محمد صبلوح ومحامين آخرين بمشروع قانون معجل مكرر لحل إستثنائي من خلال جعل ‏السنة السجنية ٦ أشهر للمحكومين بمن فيهم المحكومين إعداماً أو مؤبداً (تصبح الإعدام ٢٥ سنة والمؤبد ٢٠ سنة)، وعبر تطبيق ‏القانون فيما خص مدد التوقيف الإحتياطي للموقوفين (٦ أشهر الجنح وسنة للجنايات)، وهذا حل أيضاً لشبابنا موقوفي خلدة‎”.‎

وختم ريفي: “نحن نطالب اليوم بإلحاح بعرض هذا المشروع على الهيئة العامة لمجلس النواب للبتّ فيه، لأنن استمرار الوضع على ما ‏هو عليه سيحوّل السجون إلى مقابر وإلى قنابل موقوتة”.‎

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