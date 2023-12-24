ريفي يدعو إلى توقيف "خفافيش الليل": طرابلس تفخر بتنوعها واعتدال أهلها

علّق النائب أشرف ريفي عبر منصة “أكس” على حرق شجرة الميلاد في الزاهرية في طرابلس، قائلًا: “أحرق خفافيش الليل المشبوهين إحدى شجرات الميلاد في طرابلس، ندعو لتوقيفهم ومحاسبتهم”.

وأضاف قائلًا: “إنهم جهلة يجهلون معنى الأديان السماوية ولا ينتمون لطرابلس العيش المشترك التي تفخر بتنوعها واعتدال أهلها. شجرة الميلاد رمز للتآخي والسلام والفرح، وستبقى في طرابلس طالما أهل الوعي والإيمان هم الأغلبية”.

أحرق خفافيش الليل المشبوهين إحدى شجرات الميلاد في طرابلس، ندعو لتوقيفهم ومحاسبتهم.

إنهم جهلة يجهلون معنى الأديان السماوية ولا ينتمون لطرابلس العيش المشترك التي تفخر بتنوعها واعتدال أهلها.

شجرة الميلاد رمز للتآخي والسلام والفرح وستبقى في طرابلس طالما أهل الوعي والإيمان هم الأغلبية pic.twitter.com/9uM4Wr8DmF — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) December 24, 2023

جاء ذلك بعد أن أقدم مجهولون فجر اليوم، على إلقاء قنبلة مولوتوف على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مارجاورجيوس في منطقة الزاهرية في طرابلس، مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، فيما حضرت على الفور الأجهزة الأمنية والعسكرية وبدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين، واستنكرت القيادات السياسية والدينية “هذا العمل المرفوض والمشبوه”.

كذلك حاول مجهولون إحراق شجرة الميلاد في ساحة النيني في طرابلس ليلًا.