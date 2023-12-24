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ريفي يدعو إلى توقيف "خفافيش الليل": طرابلس تفخر بتنوعها واعتدال أهلها

منذ 48 دقيقة
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

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علّق النائب أشرف ريفي عبر منصة “أكس” على حرق شجرة الميلاد في الزاهرية في طرابلس، قائلًا: “أحرق خفافيش الليل المشبوهين إحدى شجرات الميلاد في طرابلس، ندعو لتوقيفهم ومحاسبتهم”.

وأضاف قائلًا: “إنهم جهلة يجهلون معنى الأديان السماوية ولا ينتمون لطرابلس العيش المشترك التي تفخر بتنوعها واعتدال أهلها. شجرة الميلاد رمز للتآخي والسلام والفرح، وستبقى في طرابلس طالما أهل الوعي والإيمان هم الأغلبية”.

جاء ذلك بعد أن أقدم مجهولون فجر اليوم، على إلقاء قنبلة مولوتوف على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مارجاورجيوس في منطقة الزاهرية في طرابلس، مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، فيما حضرت على الفور الأجهزة الأمنية والعسكرية وبدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين، واستنكرت القيادات السياسية والدينية “هذا العمل المرفوض والمشبوه”.

إحراق شجرة الميلاد في الزاهرية - طرابلس

إحراق شجرة الميلاد في الزاهرية – طرابلس

كذلك حاول مجهولون إحراق شجرة الميلاد في ساحة النيني في طرابلس ليلًا.

محاولة إحراق شجرة الميلاد في ساحة النيني في طرابلس

محاولة إحراق شجرة الميلاد في ساحة النيني في طرابلس

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