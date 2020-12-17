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ريفي يردّ على حزب الله: شهداء المرفأ والجرحى سينالون العدالة وستُكشف الحقيقة

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 5:19 مساءً
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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غرّد الوزير السابق أشرف ريفي عبر حسابه على تويتر معلقاً على الشكوى القضائية التي أقامها حزب الله ضده وذلك على خلفية اتهامه للحزب بالتسبب بإنفجار مرفأ بيروت.

وقال في سلسلة تغريدات: وأخيراً إكتشف “حزب الله” أن في لبنان قضاء، متوهماً تطويعه واستعماله أداة من أدواته للترهيب والإلغاء، لكن حسناً فعل. سبق أن دعوناه للعودة الى لبنان وتسليم المحكوم بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومحاولة اغتيال الوزير بطرس حرب، وغيرها من الجرائم، لكنه استكبر.

وأضاف: كما قلتُ بإفادتي أمام المحقق العدلي القاضي صوان أعود وأكرر، أن نيترات الأمونيوم أُرسِلت الى لبنان من قِبل “الحرس الثوري” الإيراني لصالح “حزب الله” واستُعمل جزء منها من قِبل النظام السوري وجزء آخر أرسله “حزب الله” الى مجموعاته الإرهابية في قبرص والكويت وألمانيا وغيرها.

وأشار الى أن ” الأمنيين يعلمون أن “حزب الله” يسيطر على مرفأ بيروت في التهريب واستيراد المواد المتفجرة، مكرّساً وجود مربع أمني ومربع جمركي في المرفأ.”

ودعا ريفي القاضي فادي صوان لنشر إفادته علناً، وتوجه الى “حزب الله” بالقول: لا تعتقد أنك استطعت حصر التحقيق بجريمة العصر في المرفأ، ببعض مسؤولين عرفوا بوجود عبوة الأمونيوم وصمتوا، فالتحقيق سيكشف من أتى بالنيترات، ومن خزّنه وحماه واستعمله، وسيكشف المجرم الذي أرهب المقصّرين والساكتين خوفاً أو تواطئاً.

وأكد قائلاً: لم ولن نخاف إغتيالاتك وترهيبك، وشهداء المرفأ الأبرار والجرحى سينالون العدالة، وستُكشف الحقيقة.

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