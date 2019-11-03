ريفي يهاجم باسيل والعهد: على الحريري تطبيق برنامج الإنتفاضة

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أكّد وزير العدل السابق أشرف ريفي أنّ “الشعب اللبناني قرر الإستمرار بانتفاضته ضد عهد الفساد وجبران هو الفاسد الأول، والثورة مستمرة للتخلص من هذه السلطة الفاسدة والفاشلة”. وسأل: “هل يُعقل أن يستنجد رئيس الجمهورية بأعضاء حزبه ليواجه اللبنانيين؟”.

وتابع في بيان: “نسمع أقوالاً من رئيس الجمهورية ولا نرى أفعالاً وكأنه يعيش في الماضي فيما الشعب يسير نحو المستقبل. نحن نشهد مخالفة دستورية بعدم إجراء إستشارات نيابية مُلزِمة حتى الآن وهذا أمر مستنكَر، وباسيل بشّر بقلب الطاولة فانقلبت على رأسه”.

وسأل: “من منع هذا العهد من تحقيق إنجازات؟”، مشيراً الى أن “الناس فقدت الثقة وفساد فريق رئيس الجمهورية هو السبب الأساسي لما يحصل”.

ولفت اللواء ريفي، الى أن “العهد لديه نهَم وجشع تاريخي للمال والسلطة، وحزب الله” هو وليّ نعمته”، داعياً “الرئيس سعد الحريري لتطبيق برنامج الإنتفاضة والشعب اللبناني سيُسقط أي حكومة مُلحقة بسيطرة حزب الله”، وقال: “شعبنا يراقب تصرفات السلطة وبات يملك حق إسقاط أي فريق يحاول أن يخرج عن برنامج الثورة”.

وقال ريفي: “أؤيد كلام الزعيم وليد جنبلاط فنحن عدنا فعلاً للمربع الأول. باسيل يدفع فاتورة معينة لحزب الله وهذا ما يقوم به حالياً. اللبنانيون الشرفاء سينتصرون فالشعب اللبناني قرر بناء دولة حقيقية ويطالب بحكومة كفاءات. جزء كبير من أموال الخزينة بيد الحزب لتأمين التهريب عبر المعابر غير الشرعية”.