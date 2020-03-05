أخبار لبنان

زارا مصر سوياً… ابنة مصاب بـ”كورونا” تصل لبنان

تصل ابنة المواطن الذي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا من مستشفى المعونات، ليل الأربعاء ـ الخميس، إلى مطار رفيق الحريري قادمة من دبي.

 

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وسينقلها الصليب الأحمر إلى مستشفى الحريري لإجراء الفحوصات اللازمة بعدما رافقت والدها المصاب بالفيروس برحلة إلى مصر.

وأظهرت نتائج الفحوصات التي أجريت في مستشفى رفيق الحريري الدولي للمواطن أثناء وجوده في العناية الفائقة في مستشفى سيدة المعونات انه مصاب بفيروس كورونا، مساء الأربعاء، ليقوم الصليب الاحمر اللبناني بنقله الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت.

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