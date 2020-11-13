زحمة سير خانقة على الطرق قبيل تنفيذ قرار الإقفال عام

قبل ساعات من بدء تطبيق قرار الاقفال العام والذي يبدأ غدا السبت ويمتد حتى 30 تشرين الثاني، شهدت الطرق اللبنانية زحمة سير كثيف.

وفي التفاصيل، أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه انطلياس وصولاً حتى جونية، وكذلك من شتورا حتى المريجات في البقاع بالاتجاهين. كما أنّ جسر الاولي باتجاه الجنوب و بولفار كميل شمعون بالاتجاهين شهدا زحمة سير.

ولفتت غرفة التحكم المروري الى أن حركة المرور كثيفة من انفاق المطار باتجاه خلدة، وكذلك من الاوزاعي باتجاه خلدة، هذا وتشهد قرى النبطية زحمة سير خانقة أيضا.