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زحمة “PCR” أمام المستشفيات قبل الأعياد

منذ 12 ساعة
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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عشية ليلة عيد الميلاد، تهافت عدد كبير من اللبنانيين لإجراء فحوص “PCR” في المستشفيات.

ويبدو انهم يرغبون القيام بالفحص لأنهم قد يختلطون في زمن الأعياد بعائلاتهم وأقاربهم، وذلك قد يعطيهم القليل من الطمأنينة لألا يتسببوا بكارثة في عائلاتهم.

ويحلّ العيد هذه السنة وسط خوف شديد من نقل العدوى إلى أفراد العائلة أضف إلى ذلك الوضع الاقتصادي الهشّ الذي يرهق اللبنانيين.
يذكر أن وزارة الصحة سجلت أمس عدداً مرتفعاً بشكل كبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2246 اصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن زفّ أمس الخبر المفجع وهو وصول 3 حالات على متن رحلات لندن مصابة بالسلالة الجديدة للفيروس ما ينذر بالخطر الأكبر في ظل تعذر المستشفيات على استقبال الحالات المصابة إثر الاكتظاظ الكبير فيها.

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر “تويتر” قائلاً: “ثلاث حالات إيجابية وافدة تمّ تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن البارحة.

وإلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات إتخاذ كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصاً على سلامة الجميع”.

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