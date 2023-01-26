زرازير: قرارات عويدات أمر عمليات وانقلاب

غرّدت النائب سينتيا زرازير عبر حسابها على “تويتر”: “اليوم يريدون للعدالة ان تسقط بقرارات من رهن نفسه لخدمة مافيا الحكم. قرارات غسان عويدات ليست نزاعاً قضائياً مع المحقق العدلي. انها امر عمليات وانقلاب بتوجيه من مافيا الحكم المتورطة حتى النخاع بتفجير مرفأ بيروت. أمر عمليات من مدعى عليهم ومشتبه بهم ومقصرين بحق الضحايا وأهاليهم وكل المطالبين بإحقاق العدالة في لبنان.

أمر عمليات بـ”قبع” المحقق العدلي حمايةً للمتورطين وتنفيذاً لإرادة حامي المنظومة ومرشدها. اليوم نقف إلى جانب أهالي الضحايا لمواجهة هذا الانقلاب وغداً سنستكمل معركتنا لاقرار قانون استقلالية القضاء كمقدمة لتطهير القضاء من الفاسدين وتقديم المتورطين فيه للعدالة الحقيقية. سيذكر التاريخ في صفحاته السوداء كل من عمل لطمس الحقيقة في جريمة العصر وكل من سكت عن فضائح قاضي المنظومة وارتكابًا”.