زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر الشعب اللبناني!

وجه يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، الأربعاء، رسالة تحذيرية إلى الشعب اللبناني بشأن مستقبل الحرب بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.

ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “إكس” (تويتر سابقا)، مساء الأربعاء، بعث من خلالها رسالة إلى الشعب اللبناني، موضحا أن “حزب الله” يحاول جر الجيش الإسرائيلي إلى الحرب.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق زعيم المعارضة الحالي، يائير لابيد، الشعب اللبناني من تلك المحاولة، مدعيا أنه “سيدفع الثمن”.

وجاءت تصريحات لابيد خلال زيارته لمستوطنة كريات شمونة الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، اليوم الأربعاء، ولقائه برئيس بلدية المستوطنة، حيث وعد الأخير ببذل إسرائيل قصارى جهودها لمساعدة مستوطنة كريات شمونة.

A message to the people of Lebanon:

Hezbolla is trying to drag us all into a war and you will pay the price. pic.twitter.com/W4MXS1uQBg

