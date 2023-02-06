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زلزال تركيا يُفجع عكار.. نائب يكشف عن ضحايا لبنانيّين!

منذ 35 دقيقة
زلزال تركيا

زلزال تركيا

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كشف النائب محمد سليمان في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، عن وفاة مواطن لبناني وابنته في زلزال تركيا.

فقد جاء في تغريدة سلبمان: “رحم الله شهداء وادي خالد وعكار ولبنان في زلزال تركيا، الدكتور وسام الأسعد وابنته ندوة”.

وأضاف: “عزاؤنا كبير بفقدان شبابنا في بلاد الاغتراب”، وتابع: “اللهم السلام والأمان لوطننا وأهلنا في لبنان والشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا، رحم الله الشهداء وحمى الجميع”.

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