زلزال تركيا يُفجع عكار.. نائب يكشف عن ضحايا لبنانيّين!

كشف النائب محمد سليمان في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، عن وفاة مواطن لبناني وابنته في زلزال تركيا.

فقد جاء في تغريدة سلبمان: “رحم الله شهداء وادي خالد وعكار ولبنان في زلزال تركيا، الدكتور وسام الأسعد وابنته ندوة”.

وأضاف: “عزاؤنا كبير بفقدان شبابنا في بلاد الاغتراب”، وتابع: “اللهم السلام والأمان لوطننا وأهلنا في لبنان والشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا، رحم الله الشهداء وحمى الجميع”.

رحم الله شهداء #وادي_خالد وعكار و #لبنان في زلزال #تركيا

الدكتور #وسام_الأسعد وابنته #ندوة.

عزائنا كبير بفقدان شبابنا في بلاد الاغتراب .

اللهم السلام والأمان لوطننا وأهلنا في #لبنان والشفاء العاجل للمصابين في #سوريا و #تركيا

رحم الله الشهداء وحمى الجميع pic.twitter.com/auWq7QBi0Z — Deputy Mohamad Sleiman- النائب محمد سليمان (@DeputySleiman) February 6, 2023