الأربعاء 17 شوال 1443 ﻫ - 18 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متمسّكا بحكومة الوحدة الوطنية.. فرنجية يقرّ: “زمطنا بريشنا”

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 18 - مايو - 2022 3:12 مساءً
A A A
طباعة المقال

يبدو أن “رياح التغيير” لم تأت بما يشتهي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي يصر على إبقاء القديم على قدمه، عبر تأييد تشكيل حكومة وحدة وطنية رغم أن هذه التجربة أثبتت فشلها على مدار السنوات الماضية، وقال: “إذا لم نشارك كلنا في حكومة وحدة وطنية “بكربج” البلد وعلينا أن نتحاور وأن ننفتح على بعض”.

وقال فرنجية في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن نتائج الانتخابات النيابية:” القانون ارتضيناه ونقبل بنتائجه ولكن يجب إعادة النظر فيه، ويمكننا القول “زمطنا بريشنا، بعد هذه المعركة”.

كما توجّه فرنجية، في مؤتمر صحافي، “إلى التغييريين الذين دخلوا المجلس النيابي”، داعيا إياهم إلى عدم وضع الشروط “كي لا يصبحوا معزولين لأنّ الواقع شيء والمثاليات شيء آخر”، وفق قوله، معتبرا انه “من حقّهم ألّا ينتخبوا بري رئيساً للمجلس النيابي ولكن من سينتخبون غيره ومن الجميل أن تكون هناك ثوابت ولكن المنطق أجمل”.

وفي ما يخص الاستحقاق الرئاسي، قال: “لا علاقة لنتيجة الإنتخابات بحسابات الرئاسة ومن ليس معه الأكثرية معه الثلث المعطّل ومن اليوم الأوّل تمّ طرح اسمي ولم أطرح نفسي مرشحاً للرئاسة، ونحن دائما دائماً طالبنا أن يكون لرئيس الجمهورية حيثيّة ولم أغلق يوماً بابي على أحد ولكن لن أكون أداة بيد أحد والرئاسة ليست هدفي كما آخرين ولن نلغي أحدا ولن نفرض شيئا على أحد”.

كما تمنى فرنجية أن “يستمر نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة ولكن أنا لا أقرّر عنه وهناك تشرذم على الساحة السنيّة ولننتظر لنرى ما أفرزته الانتخابات “، وقال: “لا “القوات” إسرائيليون ولا وليام طوق “حزب الله” فليروا بماذا أخطأوا حتّى خُرقوا ونحن سنفعل الشيء عينه و”حزب الله” لم يكن يوماً في زغرتا وهناك خطان في السياسة ونحن نفتح يدينا للتعاون و”أهلا وسهلا” بالجميع”.

وردا على سؤال بشأن من هو الاقرب إليه بين باسيل وجعجع، أجاب: “في السياسة طبعا باسيل، أما بالعاطفة فلا أحد منهما”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رسالة من ماكرون الى جنبلاط.. ماذا جاء فيها؟
    البابا فرنسيس
    أخطاء بروتوكوليّة والتباسات سياسيّة.. متى يزور البابا فرنسيس لبنان؟
    طوابير أمام محطات المحروقات لبنان
    الطوابير أمام المحطات عادت.. إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    إبراهيم كنعان وإلياس بو صعب
    كنعان وبو صعب خارج تكتل باسيل؟
    بسام مولوي
    رسمياً.. هؤلاء هم الفائزون بانتخابات 2022
    مجلس النواب
    رسمياً.. إليكم الـ128 نائباً في البرلمان الجديد