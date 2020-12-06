زهران: التشكيلة الحكومية من 18 وزيراً لن ترى النور

غرد مدير مركز “الإرتكاز الإعلامي” سالم زهران عبر صفحته على تويتر قائلا “الإثنين يدخل الرئيس المكلف من الباب الرئيسي في بعبدا وأمام عدسات الكاميرات على عكس المرات السابقة. وإذا وضع مسودة تشكيلة حكومية من 18 وزيرا فهو يعلم سلفا أنها لن ترى النور لأنها غير متفق عليها… فهل يغادر بعدها في عطلة الأعياد بانتظار العام 2021؟”.

الإثنين يدخل الرئيس المُكلف من الباب الرئيسي في #بعبدا وأمام عدسات الكاميرات على عكس المرات السابقة.

وإذا وضع مسودة تشكيلة حكومية من 18 وزيراً فهو يعلم سلفاً أنها لن ترى النور لأنها غير "متفق عليها"..

فهل يغادر بعدها في عطلة الأعياد بانتظار العام 2021؟ pic.twitter.com/k3f4j599iR — سالم زهران (@salemzahran05) December 5, 2020