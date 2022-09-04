زهرا: حزب الله تعامل مع اللبنانيين أسوأ ممّا تعامل معهم النظام السوري

أشار النائب السابق أنطوان زهرا إلى أنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع طالب برئيس جمهوريّة يتحدّى الواقع الذي يتمّ فرضه على لبنان، ولذلك لم نسمِّ مرشّحاً بل طالبنا القوى التي لا تريد أن تخضع لحزب الله بأن تتوافق على إسم تنطبق عليه المواصفات السياديّة”.

وأضاف في حديثٍ لـmtv: “جرّبنا الفراغ، وما اعتقدنا أنّه بديلٌ أفضل من الفراغ.. ولكن تبيّن لنا أن مساوئ الفراغ أفضل ممّا حصل وأخشى أن يُنهي هذا العهد مع نهايته الجمهوريّة الثانية واتفاق الطائف قبل تطبيقهما وفي ظلّ غياب أي مظلّة تحمي لبنان من الانهيار”.

كما لفت زهرا إلى أنّ “حزب الله تعامل مع اللبنانيين بشكلٍ أسوأ ممّا تعامل معهم السوريّون، ويحاول الهيمنة على الدولة لمصلحة الخارج، وهذا أسوأ ما تعرّض له لبنان في تاريخه ونريد “قتاله” من خلال المؤسسات الدستوريّة”.

وشدّد على أنّهم “سيندمون على محاولة تغيير هوية لبنان، وهو لا يمكن أن يستمرّ تحت هيمنة فريق واحد”، لافتاً إلى أنّه كان “من أقلّ المتحمّسين للمصالحة مع التيار الوطني الحرّ، واكتشفنا أن الخيار لم يكن يخدم اللبنانيين”.

من جهة أخرى، أشار زهرا إلى أنّ “الانقلاب المبيّت لجماعة العهد ومحيط الرئيس على اتفاق معراب بيّن نيّاتهم بشهوة فتات السلطة، لأنّهم قدّموا السلطة الحقيقية لحزب الله”.