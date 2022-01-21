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زوارق حربية إسرائيلية تخرق المياه الإقليمية اللبنانية

21 - يناير - 2022
المياه الإقليمية اللبنانية

المياه الإقليمية اللبنانية

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خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 92 متراً ولمدة 10 دقيقة، بتاريخ 21/ 1/ 2022 عند الساعة 10.20، وفق ما ذكرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان.

وأضافت، في بيان: “وبتاريخ 20/ 1/ 2022 في الساعة 19.05 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 33 متراً ولمدة 7 دقائق. وفي الساعة 19.25، أقدم زورق حربي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، ولمسافة حوالى 444 مترا ولمدة 10 دقائق”. وأشارت إلى أنّه “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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