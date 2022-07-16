زوجة الضابط السابق ميشال مطران تكشف أسباب توقيفه!

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الضابط في قوى الأمن الرائد ميشال مطران، وذلك على خلفية “بوست” له على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما أفادت زوجة مطران.

وقالت زوجة مطران جويل باسيل عبر حسابها على “تويتر”:

“تم استدعاء زوجي، ميشال مطران، كالمجرمين الساعة 6 مساء الجمعة في 15/07/2022 وعلى عجل من منزلنا في زحلة بهدف توقيفه! وقد تم توقيفه فعلا من قبل فرع المعلومات لأنه ممتهن ومحترف وبسبب بوست كتبه على مواقع التواصل منذ 6 ايام! ولأنو ما بدكم مين يخبركم عن حرفيته”. وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ “#الحريةلميشالمطران”.

كما نشرت البوست الذي يرجّح أنّه جرى توقيف زوجها بسببه، حيث انتقد فيه الأعداد اليومية لضحايا حوادث السير في لبنان ولا سيما أنّ مطران هو ضابط متخصّص بالسلامة المرورية.

وقد شغلت قضية مطران الراي العام اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي فبحسب راي الناشطين ان البوست الذي نشره لا يتعرض لأحد بالإساءة او الكلام البذيء او الجارح وقد عبّر عن رأيه بطريقة محترمة.

من جهتهم بدأ نواب زحلة ميشال ضاهر، جورج عقيص، سليم عون وإلياس اسطفان تحرّكاً بشأن قضية توقيف الضابط ميشال مطران حيث يقومون بإجراء اتصالات مع مدير عام قوى الأمن الداخلي ومع المعنيين في الدولة وقد تصل الأمور إلى التواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأكّدت المعطيات أنّ نواب زحلة لن يقبلوا بأن يتمّ التعاطي بهذه الطريقة مع ضابط من المنطقة ولا سيما أنّه لم يرتكب أي ذنب سوى تقديم نقد بنّاء لعمل حساب التحكم المروري..

بدروه ناشد رئيس أساقفة الفرزل وزحلة للروم الملكيّين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم في بيان له الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التدخل لاعادة الرائد مطران الى اهله في زحلة والى عائلته، وتطبيق القانون.