زوجته تُعاونه في تخزين المخدّرات والإتجار بها

صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها. توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بتوضيب وتخزين المخدّرات داخل منزل في محلة طريق المطار بالإضافة الى الاتجار بها وترويجها للزبائن.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هويتهما، والمنزل المستخدم من قبلهما لتخزين وتوضيب وتجارة وترويج المخدّرات في محلة طريق المطار، وهما كل من:

م. م. (مواليد عام 1986، لبناني)

ل. ب. (مواليد عام 1992، لبنانية) زوجته

بتاريخ 17-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريات الشعبة المنزل في محلة طريق المطار حيث أوقفتهما في داخله، وبتفتيشه تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدّرة، على الشكل التالي:

– /4/ أكياس شفافة بداخلها حبوب مخدّرة ذات ألوان مختلفة وبودرة بيضاء زنتها بالكامل حوالى /337,7/ غ.

-/8/ مظاريف نايلون تحتوي على حبوب مخدّرة ذات ألوان مختلفة زنتها بالكامل حوالى /61,3/ غ

– كبسولتين بلاستيكيتين بداخلهما مادة يرجّح أنها كوكايين زنتها حوالى /10,8/ غ

– /33/ مظروفاً ورقياً مدوّن عليها “Net” بالأزرق زنة المظروف الواحد حوالى /1,3/ غ

– /72/ مظروفاً ورقياً مدوّن عليها “Net” بالأسود زنة المظروف الواحد حوالى /1,5/ غ

– /3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة يرجّح انها كوكايين زنتها حوالى /170,8/ غ

– علبة بلاستيكية تحتوي على محارم بداخلها مادة مخدّرة لون ابيض زنتها حوالى /25,9/ غ

– كيس نايلون بداخله مادة يرجّح انها ماريجوانا زنته حوالى /63,4/ غ

– /31/ مظروفا بداخلها حشيشة الكيف زنة المظروف الواحد حوالى /6,2/ غ

– /3/ اكياس نايلون بداخلها حشيشة الكيف زنتها حوالى /1,710/ كلغ

– /403/ حبوب مخدّرة نوع ترامادول

– علبة بلاستيكية بداخلها حبوب نوع ترامادول زنتها حوالى /63,2/ غ

– ميزان حساس، كمية من الكبسولات البلاستيكية والمظاريف الفارغة وأوراق بيضاء تستخدم في توضيب المخدّرات وهاتف خليوي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بتخزين وتوضيب المخدرات داخل منزلهما في محلة طريق المطار، بالإضافة الى الاتجار بها وترويجها لعدد كبير من الزبائن والمروجين.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.