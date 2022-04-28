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زورق طرابس.. أهالي المفقودين يعتصمون أمام دارة ميقاتي في الميناء

منذ 21 دقيقة
أهالي المفقودين يعتصمون أمام منزل ميقاتي في الميناء

أهالي المفقودين يعتصمون أمام منزل ميقاتي في الميناء

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يواصل أهالي ضحايا الزورق الذي غرق في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي مناشدة السلطة الإسراع في كشف مصير باقي المفقودين.

في هذا السياق، اعتصم عدد من أهالي المفقودين وأصدقائهم وأقربائهم أمام دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مدينة الميناء، للمطالبة بتكثيف الجهود والإسراع في كشف مصير باقي المفقودين في غرق المركب قبالة شاطئ الميناء.

وحاول عدد من المحتجين الدخول إلى حرم المنزل بعد الاعتداء بالحجارة على مركز حرس قوى الأمن الداخلي، الا أن العناصر المولجة حماية المكان منعتهم من ذلك،فيما طوقت عناصر الجيش المكان وعملت على ضبط الوضع وإبعاد المحتجين الى خارج حرم المنزل.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أفادت في بيان بأن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة، تواصل العمل لمؤازرة الوحدات البحرية في الجيش اللبناني، في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الشامل براً وبحراً عن المفقودين الذين كانوا على متن الزورق الذي تعرض للغرق قبالة شاطئ طرابلس.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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