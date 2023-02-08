الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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"زيادة التغذية" على الطاولة.. فهل تحظى خطة الطوارئ بدعم الكتل السياسية؟

منذ 10 دقائق
وزير الطاقة وليد فياض

وزير الطاقة وليد فياض

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أوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، أن الحاجة الى التئام اللجنة الوزارية التي تشكّلت لمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء، تأتي للبحث في مجريات سير الخطة التي يجب أن تحظى بدعم الكتل السياسية لتلقى النجاح المنتظر.

وقال فياض لـ”نداء الوطن”: “سنطرح اليوم زيادة التغذية الكهربائية ونطلب التزام الجميع، أي وزارات العدل والداخلية لتوفير المؤازرة الأمنية من قوى الأمن الداخلي لنزع التعدّيات، ومن الجيش للدخول الى الأماكن التي لا يمكن للأمن الداخلي بمفردهم الوصول اليها. فزيادة التغذية تتطلب تحقيق الجباية وإزالة التعدّيات”.

واعتبر فيّاض أنه إذا أعرب أحدهم عن اعتراضه على دعم الجباية، في تلك الحالة تفشل الخطة بسبب وجود ثغرة مالية وبالتالي عدم وجود استدامة مالية فلا تكون الخطة مستدامة.

هذا وتلتئم اليوم اللجنة الوزارية التي تشكّلت لمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء، والتي تضمّ وزارات الداخلية والدفاع والعدل. وكان دعا لانعقادها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وذلك بناء على طلب وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض.

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