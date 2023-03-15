زيادة الرحلات الجويّة المباشرة من لبنان إلى كلّ من السويد والدانمارك

وقّعت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ممثلة بالمدير العام فادي الحسن، مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للطيران لكل من السويد والدنمارك قضت بزيادة عدد الرحلات الجوية المدنية المباشرة بين كلّ من لبنان والسويد من جهة، ولبنان والدانمارك من جهة ثانية اعتبارًا من موسم صيف 2023، لتصبح 11 رحلة أسبوعيّة لكل من الجانبين، بعد أن كانت ٦ رحلات أسبوعيًا خلال موسم الشتاء و٨ رحلات أسبوعيًا خلال شهري حزيران وتموز، على أن تزداد الرحلات المذكورة لتصبح عام 2024، 12 رحلة أسبوعية. ثم 13 رحلة في صيف 2025 لتصبح 14 رحلة في صيف 2026 .

هذا مع الإشارة إلى أنّ الرحلات المخصّصة للشحن لم تحدد بعدد معين وهي مستمرة.

وكان اجتماع عقد اليوم بين الجانبين اللبناني برئاسة المدير العام للطيران المدني ضم مندوبين من وزارة الخارجية اللبنانية وشركة طيران الشرق الأوسط والمديرية العامة للطيران المدني ووفد من الطيران المدني لكل من الدانمارك والسويد ومندوب عن شركة SAS الاسكندنافية وشركة euro wings الألمانية.