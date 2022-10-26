زيادة تعرفة الكهرباء رسميًا ووعود بساعات إضافية من التغذية

وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” على طلب وزارة الطاقة والمياه برفع تعرفة الكهرباء.

ورد ميقاتي على كتاب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، موضحاً، “نبلغكم جواب وزارة المالية بالموافقة على رفع التعرفة ردا على كتابكم المشار اليه في المرجع أعلاه، بما يسمح لكم قانوناً برفع التعرفة والمصادقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الصادر بهذا الخصوص، وذلك استناداً إلى البند /8/ من الفقرة (أ) من المادة /٢٢/ من المرسوم رقم 4517 تاریخ ۱۹۷۲/۱۲/۱۳ وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)”.

وأضاف: “وعليه، يطلب اليكم المضي قدماً في رفع التعرفة فور تحقيق الجهوزية الفنية، وبمهلة أقصاها ۲۰۲۲/۱۱/۱، وإصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتنفيذ”.

في المقابل، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال “وليد فياض” عن وصول باخرة محملة بـ30 ألف طن من الفيول.

وأشار فياض في حديث لقناة “الميادين” الى أن “حمولة الباخرة قد ترفع التغذية بالكهرباء إلى 3 ساعات يومياً”، مؤكّدًا أن “الأولوية في التغذية بالكهرباء ستُعطى للمرافق العامة ومحطات المياه للمساعدة بمواجهة الكوليرا”.