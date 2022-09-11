زياد أسود خارج التيار الوطني الحر

تبلّغ النائب السابق زياد أسود قرار فصله من التيّار الوطني الحر.
يذكر أنه كان نفى أمين سر التيار الوطني الحر جهاد سلامة، أن يكون أي قرار صدر بشأن فصل زياد أسود عن أمانة السر.
وشدّد لـ”النهار” على أن “مجلس الحكماء هو المخوّل اتخاذ هذه القرارات وليس المجلس التأديبي، كما أن القرار يصدر عن أمانة السر، وحتى الساعة، لم نتبلّغ أي قرار أو نصدره”.
بدوره، أوضح أسود لـ”النهار” أنه “منقطع عن التواصل مع الوطني الحر منذ ما قبل الانتخابات النيابية بستة أشهر، وبالتالي، هناك مسار محدّد داخل الحزب لاتخاذ قرار الفصل، وبالتالي هو ليس على علم حتى موعد الاتصال بأي إجراء بحقه، ولم يتبلّغ أي قرار”، مضيفاً، أنه “لا حشرية لدي، ولا بديّ أعرف ولا هاممني أعرف”.
وكانت أشارت معلومات الى أن “المجلس التأديبي في التيار الوطني الحر اتخذ قراراً بفصل زياد اسود والقرار ينتظر موافقة رئيس التيار النائب جبران باسيل عليه”.