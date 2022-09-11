زياد أسود خارج التيار الوطني الحر

تبلّغ النائب السابق زياد أسود قرار فصله من التيّار الوطني الحر‎.‎

يذكر أنه كان نفى أمين سر التيار الوطني الحر جهاد سلامة، أن يكون ‏أي قرار صدر بشأن فصل زياد أسود عن أمانة السر.‏

وشدّد لـ”النهار” على أن “مجلس الحكماء هو المخوّل اتخاذ هذه القرارات ‏وليس المجلس التأديبي، كما أن القرار يصدر عن أمانة السر، وحتى ‏الساعة، لم نتبلّغ أي قرار أو نصدره”.‏

بدوره، أوضح أسود لـ”النهار” أنه “منقطع عن التواصل مع الوطني ‏الحر منذ ما قبل الانتخابات النيابية بستة أشهر، وبالتالي، هناك مسار ‏محدّد داخل الحزب لاتخاذ قرار الفصل، وبالتالي هو ليس على علم حتى ‏موعد الاتصال بأي إجراء بحقه، ولم يتبلّغ أي قرار”، مضيفاً، أنه “لا ‏حشرية لدي، ولا بديّ أعرف ولا هاممني أعرف”.‏

وكانت أشارت معلومات الى أن “المجلس التأديبي في التيار الوطني ‏الحر اتخذ قراراً بفصل زياد اسود والقرار ينتظر موافقة رئيس التيار ‏النائب جبران باسيل عليه”.‏