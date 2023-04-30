زياد أسود يرد على باسيل: "تافه وصغير"!

رد النائب السابق زياد اسود رداً على زيارة الرئيس السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لجزين في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد أسود عبر حسابه على تيويتر:

“جزين ردت عني وعليك، ما بتحرز نضيع وقت على تافه وزغير، الباقي بتعرفو منيح”.

جزين ردت عني و عليك ،ما بتحرز نضيع وقت على تافه و زغير …الباقي بتعرفو منيح .. pic.twitter.com/iJN00Hg64u — ziad assouad (@ZiadAssouad) April 30, 2023

وكانالنائب جبران باسيل قد توجّه إلى زياد أسود دون أن يسمّيه، بالقول “لا جماعات ولا مجموعات في التيّار، ومن يُريد أن يكون أو يبقى في التيّار عليه انّ يكون تحت سقف نظامه ومبادئه، ومن يعتقد نفسه أكبر من التيّار، فليرحل عنه لنرى حجمه، لكنّ التيار لا يستبعد أحداً، ويستوعب الجميع وباله طويل وحكمته كبيرة”.