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زياد أسود يرد على باسيل: "تافه وصغير"!

منذ 33 دقيقة
زياد أسود النائب في التيار الوطني الحر

زياد أسود النائب في التيار الوطني الحر

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رد النائب السابق زياد اسود رداً على زيارة الرئيس السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لجزين في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد أسود عبر حسابه على تيويتر:
“جزين ردت عني وعليك، ما بتحرز نضيع وقت على تافه وزغير، الباقي بتعرفو منيح”.

وكانالنائب جبران  باسيل قد توجّه إلى زياد أسود دون أن يسمّيه، بالقول “لا جماعات ولا مجموعات في التيّار، ومن يُريد أن يكون أو يبقى في التيّار عليه انّ يكون تحت سقف نظامه ومبادئه، ومن يعتقد نفسه أكبر من التيّار، فليرحل عنه لنرى حجمه، لكنّ التيار لا يستبعد أحداً، ويستوعب الجميع وباله طويل وحكمته كبيرة”.

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