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زياد الحواط أمام قاضي التحقيق.. ومواقف نيابيّة داعمة

منذ 7 دقائق
زياد الحواط

زياد الحواط

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فيما يمثل عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، صباح اليوم، أمام قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور في قصر العدل في بعبدا، في قضية الشكوى المقدمة من المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ، وذلك على خلفية تصريحات حواط عبر قناة الـLBCI، توالت المواقف المتضامنة والداعمة له.

فقد غرّد النائب فادي كرم عبر “تويتر”، قائلًا: “مع الجمهورية القوية وأمثال زياد الحواط سيعود القضاء اللبناني باسم اللبنانيين وليس على اللبنانيين”. وأرفق التغريدة بهاشتاغ #القاضية_عالقضاء.

فيما عبّر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر “تويتر” أيضًا، عن “كل الدعم وكل الثقة بالزميل الصديق زياد الحواط. الادعاء على نائب الأمة لأنه أبدى رأيه في مسألة هي في صلب مهامه هو تهديد واضح لباقي النواب. حبّذا لو يقف بعض القضاة في وجه التعمية على الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت بدل التلهّي في الاستعراضات”.

فيما غرّد النائب الياس حنكش، وقال: “اليوم يمثل النائب الصديق زياد الحواط أمام القضاء محصّناً بمحبة الناس وآدميته.. والباقي تفاصيل! معك زياد الحواط مش من هلأ، من زمان”. ونشر مع التغريدة صورة تجمعه بالحواط.

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