زياد الحواط أمام قاضي التحقيق.. ومواقف نيابيّة داعمة

فيما يمثل عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، صباح اليوم، أمام قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور في قصر العدل في بعبدا، في قضية الشكوى المقدمة من المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ، وذلك على خلفية تصريحات حواط عبر قناة الـLBCI، توالت المواقف المتضامنة والداعمة له.

فقد غرّد النائب فادي كرم عبر “تويتر”، قائلًا: “مع الجمهورية القوية وأمثال زياد الحواط سيعود القضاء اللبناني باسم اللبنانيين وليس على اللبنانيين”. وأرفق التغريدة بهاشتاغ #القاضية_عالقضاء.

مع الجمهورية القوية وأمثال زياد حواط سيعود القضاء اللبناني باسم اللبنانيين وليس على اللبنانيين. #القاضية_عالقضاء — Fadi Karam (@drFadiKaram) March 23, 2023

فيما عبّر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر “تويتر” أيضًا، عن “كل الدعم وكل الثقة بالزميل الصديق زياد الحواط. الادعاء على نائب الأمة لأنه أبدى رأيه في مسألة هي في صلب مهامه هو تهديد واضح لباقي النواب. حبّذا لو يقف بعض القضاة في وجه التعمية على الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت بدل التلهّي في الاستعراضات”.

كل الدعم وكل الثقة بالزميل الصديق #زياد_حواط. الادعاء على نائب الأمة لأنه أبدى رأيه في مسألة هي في صلب مهامه هو تهديد واضح لباقي النواب. حبّذا لو يقف بعض القضاة في وجه التعمية على الحقيقة في #انفجار_مرفا_بيروت بدل التلهّي في الاستعراضات.#بيار_بو_عاصي#القاضية_عالقضاء — Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) March 23, 2023

فيما غرّد النائب الياس حنكش، وقال: “اليوم يمثل النائب الصديق زياد الحواط أمام القضاء محصّناً بمحبة الناس وآدميته.. والباقي تفاصيل! معك زياد الحواط مش من هلأ، من زمان”. ونشر مع التغريدة صورة تجمعه بالحواط.

اليوم يمثل النائب الصديق زياد حواط أمام القضاء محصّناً بمحبة الناس وآدميته…والباقي تفاصيل!

معك @ziad_hawat مش من هلأ، من زمان. pic.twitter.com/1ic4GR7Sgf — Elias Hankach (@EliasHankach) March 23, 2023