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زياد حواط: حكومة ميقاتي مهتمة بملفات "بلا طعمة" فيما البلد متروك على مصراعيه

منذ ساعة واحدة
النائب زياد الحواط

النائب زياد الحواط

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أشار النائب زياد الحواط إلى أن “اللبناني اليوم يشعر انه متروك إضافة الى الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بدأ الهاجس الأمني يراود كل مواطن لبناني”.

وشدد حواط في حديث مع “صوت كل لبنان” على أن “لبنان ليس جناحًا لاحد ولن نقبل بأن يكون لبنان جناح إيراني في هذه المنطقة ومعركتنا مستمرة لضرب هذه الفكرة وهذه الأيديولوجيا وهذا المشروع وليس لضرب الشيعة”.

واعتبر أن القوات اللبنانية مستهدفة بالترهيب وبالتهديد والتخويف، لافتاً إلى أن اللبناني أصبح لديه شعور انه لم يعد يثق بنتائج أي تحقيق يحصل.

ورأى حواط أن “حزب الله خطف لبنان ووضعه بدرجة متدنية عند الإيراني”.

وتابع: “ما حصل مع باسكال سليمان هز الوجدان اللبناني وأتمنى ان يوعي استشهاد باسكال سليمان النفوس”.

معتبراً أن “حكومة الرئيس ميقاتي متخلية عن أي مهمة وهي حكومة تصريف اعمال عن حق وحقيقة بحيث نرى اهتمامات غير دقيقة بملفات “بلا طعمة” فيما البلد متروك على مصراعيه”.

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