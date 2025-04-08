زيارة مرتقبة... إليكم أبرز ما سيناقشه سلام في سوريا!

أفادت مصادر “العربية”، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سيناقش في سوريا ضبط الحدود والأمن، كما سيناقش تفعيل عمل لجان ترسيم الحدود.

في سياق متصل، كان قد أجرى نواف سلام، في وقت سابق، اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري أحمد الشرع، حيث هنّأه بحلول العيد وبتشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تمنياته لسوريا وشعبها بمزيد من الاستقرار والازدهار.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والسوري.

كما أعرب سلام عن رغبته في القيام بزيارة رسمية قريباً إلى دمشق، على رأس وفد وزاري، بهدف مناقشة القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.