الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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زينون لصوت بيروت انترناشونال: متجهون نحو الاضراب في حال لم تُنفذ مطالبنا

منذ 33 دقيقة
فريد زينون

فريد زينون

اميمة شمس الدين
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اعلن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون في حديث لصوت بيروت انترناشونال انه في حال لم يلحظ جدول اسعار المحروقات الصادر عن المديرية العامة للنفط والذي من المفترض ان يصدر يوم غد الثلاثاء مصلحة الموزعين الذين يتكبدون الخسائر نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار واذا لم تسفر المفاوضات مع المعنيين ستتخذ النقابة قراراً بالاضراب على جميع الاراضي اللبنانية.

وطالب زينون ان يصدر الجدول يومياً عند الساعة السابعة صباحاً كي يتلاءم مع سعر الصرف.

واشار زينون الى ان الموزعين يتكبدون الخسائر اليومية من ارباحهم ورأسمالهم في ظل ارتفاع اسعار الكلفة التشغيلية من مازوت وبنزين و قطع غيار و اجور عمال مع غياب الضمان والتأمين على الاستشفاء.

كما طالب زينون وزارة الاقتصاد ملاحقة المخالفين من المعامل و الموزعين الذين لا يلتزمون بالكمية والسعر الرسمي.

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