سؤال من ريفي إلى فياض... حتى لا يتحول الى استجواب!‏

تقدّم النائب اللواء أشرف ريفي بسؤال إلى وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، حول “استنسابية توزيع الطاقة التي تنتجها مؤسسة كهرباء لبنان، وعدم العدالة والمساواة في التعامل مع المناطق”.
وطلب ريفي، وفق بيان عن مكتبه الاعلامي، “الإجابة من وزير الطاقة خلال الفترة القانونية لتوجيه السؤال، حتى لا يتحول الى استجواب”.
في هذا المجال، لم تتمكّن وزارة الطاقة والمياه حتّى اللحظة من السير بأي خطّة تصحيحيّة شاملة لقطاع الكهرباء، بما يصحّح التعرفة من جهة، ويضمن زيادة التغذية على المدى القصير من جهة أخرى، تمهيدًا للتوسّع بزيادة الإنتاج وبناء المعامل الجديدة بعد استعادة القطاع لانتظامه. وبانتظار ذلك، لا يبدو أن هناك ما يمكن الرهان عليه، باستثناء الرهان على المشاريع المتفرّقة، التي يمكن أن تمد مؤسسة كهرباء بالحد الأدنى من المحروقات أو الكهرباء المستجرّة من الخارج، المطلوبة لمنع القطاع من الانهيار كليًّا.