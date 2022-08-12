سؤال من ريفي إلى فياض... حتى لا يتحول الى استجواب!‏

تقدّم النائب اللواء أشرف ريفي بسؤال إلى وزير الطاقة في حكومة ‏تصريف الاعمال وليد فياض، حول “استنسابية توزيع الطاقة التي تنتجها ‏مؤسسة كهرباء لبنان، وعدم العدالة والمساواة في التعامل مع المناطق”.‏

وطلب ريفي، وفق بيان عن مكتبه الاعلامي، “الإجابة من وزير الطاقة ‏خلال الفترة القانونية لتوجيه السؤال، حتى لا يتحول الى استجواب”.‏

في هذا المجال، لم تتمكّن وزارة الطاقة والمياه حتّى اللحظة من السير ‏بأي خطّة تصحيحيّة شاملة لقطاع الكهرباء، بما يصحّح التعرفة من جهة، ‏ويضمن زيادة التغذية على المدى القصير من جهة أخرى، تمهيدًا للتوسّع ‏بزيادة الإنتاج وبناء المعامل الجديدة بعد استعادة القطاع لانتظامه. ‏وبانتظار ذلك، لا يبدو أن هناك ما يمكن الرهان عليه، باستثناء الرهان ‏على المشاريع المتفرّقة، التي يمكن أن تمد مؤسسة كهرباء بالحد الأدنى ‏من المحروقات أو الكهرباء المستجرّة من الخارج، المطلوبة لمنع القطاع ‏من الانهيار كليًّا.‏