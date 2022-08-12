الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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سؤال من ريفي إلى فياض... حتى لا يتحول الى استجواب!‏

منذ 3 دقائق
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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تقدّم النائب اللواء أشرف ريفي بسؤال إلى وزير الطاقة في حكومة ‏تصريف الاعمال وليد فياض، حول “استنسابية توزيع الطاقة التي تنتجها ‏مؤسسة كهرباء لبنان، وعدم العدالة والمساواة في التعامل مع المناطق”.‏

وطلب ريفي، وفق بيان عن مكتبه الاعلامي، “الإجابة من وزير الطاقة ‏خلال الفترة القانونية لتوجيه السؤال، حتى لا يتحول الى استجواب”.‏

في هذا المجال، لم تتمكّن وزارة الطاقة والمياه حتّى اللحظة من السير ‏بأي خطّة تصحيحيّة شاملة لقطاع الكهرباء، بما يصحّح التعرفة من جهة، ‏ويضمن زيادة التغذية على المدى القصير من جهة أخرى، تمهيدًا للتوسّع ‏بزيادة الإنتاج وبناء المعامل الجديدة بعد استعادة القطاع لانتظامه. ‏وبانتظار ذلك، لا يبدو أن هناك ما يمكن الرهان عليه، باستثناء الرهان ‏على المشاريع المتفرّقة، التي يمكن أن تمد مؤسسة كهرباء بالحد الأدنى ‏من المحروقات أو الكهرباء المستجرّة من الخارج، المطلوبة لمنع القطاع ‏من الانهيار كليًّا.‏

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