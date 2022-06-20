سؤال من مروان حمادة إلى الحكومة

وجه النائب مروان حماده سؤالا الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب جاء فيه:

“عطفا على الحكم الذي صدر الخميس فس 16/6/2022 عن المحكمة الخاصة بلبنان بغرفتها الاستئنافية والذي تضمن تأكيدا للحكم بالسجن المؤبد على اثنين من المواطنين اللبنانيين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، اللذين ثبت ضلوعهما في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالاضافة الى المحكوم عليه سابقا بالتهمة نفسها سليم عياش.

لذا نطلب من الحكومة افادتنا بالتدابير التي اتخذتها او تنوي اتخاذها لملاحقة المجرمين وتوقيفهم وتنفيذ العقوبات التي صدرت بحقهم والتي طالب المدعي العام الدولي بمتابعتها وفقا للقوانين اللبنانية وللمعاهدات السارية، راجين افادتنا عن ذلك في اقرب وقت ممكن”.