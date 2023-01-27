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سؤال من نائبين إلى الحكومة.. فهل يتحوّل إلى استجواب؟!

منذ ساعة واحدة
مجلس النواب

مجلس النواب

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وجّه عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان فادي كرم وجورج عقيص، سؤالاً للحكومة حول طلب الحصول على المعلومات بموجب القانون رقم 28/2017 المعدّل بالقانون 233/2018.

وتوجّه كرم وعقيص لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلين: “عملاً بأحكام المادة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني، نتوجّه عبركم للحكومة اللبنانية مجتمعة بالسؤال المرفق ربطاً، آملين من الحكومة الجواب ضمن المهل القانونية ومحتفظين بحقنا بتحويل السؤال إلى استجواب في حال عدم الجواب ضمن المهلة المحددة بخمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها السؤال”.

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