ساحة الجنوب مضبوطة.. و"الحزب" يدرس الجبهة بدقّة!

لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب، إلّا أنّها تبقى حتى الآن ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة، ولم تتوسّع رقعتها بشكل جدّي لتجرّ البلاد إلى الحرب.

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، العميد الركن هشام جابر أشار في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أنّ بدء إسرائيل للعملية البرّية في غزة “لا يعني بالضرورة تدخّل حزب الله، لأن الأخير يدرس بدقّة الجبهة الجنوبية من جهة، ومن جهة ثانية الوضع الداخلي، أي الشعب اللبناني الذي لا يُريد الحرب ولو كان من داعمي حزب الله”، مستبعدًا توسيع جبهة الجنوب في المدى القريب.

وبالنسبة لحديث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله المرتقب يوم الجمعة، لفت جابر إلى أن “نصر الله سيتحدث عمّا حققه الحزب في معاركه مع الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وكيف تمكّن الحزب من التخفيف عن جبهة غزّة من خلال دفع إسرائيل للتركيز على جبهة الشمال نسبيًا وتخصيص 3 فرق ولواء غولاني للمتابعة”.