سارقا المراوح بقبضة الأمن في بلدة قانا

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة المدعو (م. ب) (مواليد 1999 لبناني) بجرم سرقة المراوح بالاشتراك مع صديق له، يدعى: (م. ب. مواليد 2000، لبناني) الذي تم توقيفه أيضا.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 19-7-2020 ادعى أحد المواطنين لدى مخفر قانا في وحدة الدرك الإقليمي أن مجهولا أقدم بواسطة الكسر والخلع على سرقة عدد كبير من المراوح الكهربائية من داخل مستودع عائد له في بلدة قانا، وقدر قيمتها بخمسة ملايين ليرة لبنانية، وأن المستودع غير مجهز بكاميرات مراقبة، ولا يوجد في محيطه منها.

من خلال التحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب، تبين أن أحد أصحاب محال بيع الأدوات الكهربائية قد تلقى عرضا لشراء كمية من المراوح الكهربائية من شخص يدعى: (م. ب) (مواليد 1999 لبناني)

بتاريخ 21-7-2020 ونتيجة للمتابعة الحثيثة التي قامت بها المفرزة المذكورة تم تحديد مكان وجود المشتبه به، حيث جرى توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة المراوح، بالاشتراك مع صديق له، يدعى: (م. ب. مواليد 2000، لبناني) الذي تم توقيفه أيضا.

وقد اعترفا بتعاونهما في عملية السرقة، وبيع كمية من المسروقات، إلى مالك أحد المحال التجارية، ووضع الكمية المتبقية منها، في حظيرة يملكها شقيق الموقوف الثاني، تمهيدا لبيعها، وقد تم ضبطها.

أودع الموقوفان مع المضبوطات المخفر المذكور، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء.