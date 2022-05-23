سارقا تحف وأثاث أحد المنازل في قبضة المعلومات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي معلومات مؤكّدة، حول قيام شخصَين بتنفيذ عملية سرقة من داخل أحد المنازل في قضاء كسروان، وأنّهما قاما بعرض المسروقات (تحف وساعات وأثاث منزل ونحاسيات…) على عددٍ من الأشخاص لبيعها.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطَين وتوقيفهما.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية المشتبه بهما، وهما:

– ح. س. (من مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)

– ع. س. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)

وهما من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وتوجد بحقّهما عِدّة مذكّرات عدلية.

بتاريخ 13-5-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشّعبة في محلّة البوار.

بتفتيش مكان إقامتهما، تمّ ضبط كميّة كبيرة من المسروقات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما عملية سرقة أحد المنازل ليلاً، من منطقة غدراس في كسروان، بواسطة الكسر والخلع. وأنّهما لا يستطيعان تحديد مكان المنزل كون السّرقة نُفّذت ليلاً.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من أصحاب المسروقات التوجّه الى مركز فرع معلومات في جبل لبنان الكائن في محلّة جسر الباشا، لإجراء المقتضى القانوني، ليصار إلى تسليمهم ممتلكاتهم المضبوطة بعد التّأكّد من ملكيتهم لها.