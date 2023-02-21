سارق ألواح الطّاقة الشمسيّة في قبضة قوى الامن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بعد الادّعاء الذّي تقدّمت به مؤسّسة مياه بعلبك أمام فصيلة بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي في شأن سرقة ألواح الطّاقة الشمسيّة المثبّتة على بئر المؤسّسة المذكورة، توافرت معلومات لعناصر الفصيلة عن أحد المشتبه فيهم ومكان إقامته في بلدة بعلبك – البساتين.

من خلال الاستقصاءات والتحريّات التّي قامت بها عناصر الفصيلة، تمّ تحديد كامل هويّته، ويدعى:

– ع. ال. ح. (مواليد عام 1991، فلسطيني الجنسية)، وهو مطلوب بجرم سرقة.

على الفور، توّجهت دوريّة إلى المكان وعملت على توقيفه في داخل منزله.

بتفتيشه والمنزل، تمّ ضبط عددٍ من الألواح المسروقة، والأدوات التّي استعملت في عمليّة السّرقة. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات القضاء المختصّ”.