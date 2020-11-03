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سارق بقبضة الأمن في رميش

منذ 24 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي :

“بتاريخ 8/10/2020، ادعى أحد المواطنين لدى مخفر رميش في وحدة الدرك الإقليمي أن مجهولا أقدم على سرقة مولد كهرباء ومولد لضخ المياه، وحوالى/100/ طير من داخل مزرعة دواجن عائدة له في البلدة المذكورة بقيمة /4000/ دولار أميركي تقريبا.

بنتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر مفرزة استقصاء الجنوب، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المحلة، تم الاشتباه بسيارة نوع مرسيدس، حيث تمكنوا من تحديد هوية صاحبها والمشتبه فيه القيام بعملية السرقة ويدعى:
(ا. ع – مواليد 1989، لبناني).

بتاريخ 12-10-2020، كمنت له المفرزة المذكورة على مثلث صديقين – جبال البطم – صور وأوقفته.

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقه بناء على إشارة القضاء المختص”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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