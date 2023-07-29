السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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سارق دراجات آليّة في قبضة الأمن

منذ 51 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة درّاجات آليّة في مناطق الضّاحية الجنوبية، وقد انتشرت عدّة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بعمليات السّرقة.

على إثر ذلك، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى: أ. م. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني).

بتاريخ 25-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة وتم توقيفه في محلّة الجناح. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بعشرات عمليات سرقة الدراجات في مناطق الضّاحية الجنوبية، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

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