سامي الجميل: الحل يكون بموقف واضح من "حزب الله"

لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى أن “المبادرات التي طُرحت لا شيء يميزها عن مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الأمر الذي وضّحه أمس النائب علي حسن خليل، أن المبادرات ترتكز على الحوار ولا ضمانات لعقد جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس”.

وأضاف في لقاء مع الجديد “لم نرَ أي التزام من قبل الفريق الآخر على عقد جلسات متتالية كما لم ينسحب مرشح 8 آذار سليمان فرنجية من السباق الرئاسي وبالتالي لا نزال عند نقطة الصفر اليوم، وأستغرب كيف وافق البعض على مبادرة لم تعالج هذه النقاط البنيوية”.

ورأى أن “مشكلة عدم وجود الرئيس اليوم لا تؤثر فقط على مواقع المسيحيين والتعيينات بل ينهي الدولة بأكملها وكل إمكانيات النهوض، وفرص تشكيل حكومة جديدة وإمكانية إقرار إصلاحات وكل ما يمكن أن يُنفذ لإنقاذ البلد”.

كما لفت الجميل إلى أن “الحل يكون بموقفٍ واضح من حزب الله بالقبول بمرشح آخر والتوافق مع باقي اللبنانيين وبالتالي كل المبادرات التي مُمكن أن تُطرح ستكون عرضةً لإضاعة الوقت”.