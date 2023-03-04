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سامي الجميل: بري لم يعد رئيس مجلس نواب حيادي

منذ 31 دقيقة
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يعد رئيس مجلس نواب حيادي ويحتكم للدستور بل أصبح فريقاً سياسياً يفتح المجلس وفق ما يناسب فريقه، لذا علينا أن نتابع بدقة عملية التصويت وعذاب شهر أو شهرين لانتخاب رئيس أفضل من العذاب لست سنوات في ظل عهد شبيه بالعهد السابق.

وقال الجميل في حديث عبر “mtv”: الثنائي الشيعي افتتح معركته لكنهم لم يصلوا بعد الى أكثرية 65 لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية والا فكان بري دعا الى جلسة بما أن مَن سيعطلون النصاب لم يصلوا بعد الى ثلث أعضاء المجلس وسنعطل اي جلسة مدبرة لإيصال مرشح حزب الله والفيتو على فرنجية داخلي.

وأضاف: “بعض الدبلوماسيين الذين يحاولون إيجاد حلول مهما كان الثمن طرحوا علينا فكرة رئيس جمهورية تابع للثامن من اذار مقابل رئيس حكومة يرضي العرب والغرب لكننا رفضناها رفضاً قاطعاً لأنها غير منطقية وهو طرح يرضي فريق حزب الله وماذا عن رئيس مجلس النواب؟”.

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