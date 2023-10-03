سامي الجميل: حل وحيد لموضوع رئاسة الجمهورية

أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل أن حزب الله يخطف الاستحقاق الرئاسي وينتظر قبض ثمنه ليفرج عنه ويرفض ملاقاة اللبنانيين في منتصف الطريق.

ولفت الجميل بعد استقباله سفيري مصر وقطر إلى “اننا اليوم أمام خيارين إما الصمود أو الخضوع لمرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية”، معتبرا أن الحل يكمن في سحب الحزب لمرشّحه وطرح اسم جديد.

واضاف: “بداية الحوار تكون بملاقاتنا في منتصف الطريق لا اللقاء على نقاش عقيم وعلى حزب الله القبول بمبدأ التوافق على مرشّح موحّد والمبادرات لن تنجح من دون الرغبة بالوصول الى اتفاق، ولدينا استحقاقات كبيرة ونحاول تجنّب الشر الأكبر الذي هو الفراغ وتدمير المؤسسات”.

وتساءل الجميل: “كيف يطلب حزب الله الخاطف للبلد ضمانات؟ نحن من يريد ضمانات لبناء الجمهورية وأخرى أمنية وعدم تعطيل الاستحقاقات المقبلة عندما ننتهي من الاستحقاق الرئاسي”.