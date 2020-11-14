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سامي الجميل: لبنان رهينة منظومة مشغولة بالمحاصصة ‏

منذ 17 دقيقة
سامي الجميل

سامي الجميل

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أعلن رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل أن لبنان دخل ‏اليوم مرحلة جديدة من الاقفال العام في غياب اي تدبير لمساندة ‏العائلات والشركات على الصمود من دون مدخول. ‏

وقال الجميل في تغريدة عبر “تويتر”، “لبنان رهينة منظومة مشغولة ‏بالمحاصصة والنكايات والناس متروكة لوحدها بمواجهة الوباء ‏والأزمات بوقت هم بحاجة إلى أقصى درجات الإهتمام والرعاية بعد ‏كل ما عانوه”.‏
يذكر أن اليوم بدأ لبنان بتطبيق قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة ‏على اللبنانيين إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.‏
وعشية قرار الإقفال، فاجأ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ‏محمد فهمي المشاهدين بعدما حلّ ضيفاً عبر شاشة “‏LBCI‏” والذي ‏اعتبر أنه ضدّ قرار الإقفال.‏

وأكد فهمي سابقاً العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الاقفال. ‏كما يمنع السير يوم الأحد.‏
‏ اشارة الى ان الاقفال سيسري من الخامسة عصرا ولغاية الخامسة ‏صباحا.‏
الجدير ذكره ان المجلس الاعلى للدفاع قرر الافقال التام للبلاد من ‏السبت ولغاية صباح 30 الحالي.‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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