سامي الجميل: لن نخضع لمعادلة "إما الرئيس الذي نريد أو الفراغ"

اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل” اننا لن نخضع لمعادلة اما ان تنتخبوا الرئيس الذي نريد او لا رئيس فهذا الأمر رفضناه في المرة السابقة فيما خضع غيرنا له فنجحوا في إيصال مرشحهم ودمروا البلد ولكننا في هذه المرة لن نرضى ان يتم تهديدنا بالفراغ لنخضع للشروط التي نعتبرها لا تصب في مصلحة لبنان”.

الجميّل تحدث عقب لقائه في الصيفي راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم موفدا من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يرافقه المونسنيور إيلي خوري كما حضراللقاء نائب رئيس الكتائب النقيب جورج جريج.

وقال الجميّل: “اللقاء كان مثمراً والمبادرة التي تقوم بها بكركي جدية وكذلك طريقة مقاربة الأمور متمنياً على غبطة البطريرك ان يستمر المطران بو نجم في سعيه”.

واضاف:”كما اقترحنا من اليوم الأول لا يفيد بشيء طرح اسماء دون معرفة المشروع الذي تحمله وهذا هو المهم، فعلينا ان نعرف برنامج الرئيس لنتمكن من اختيار الأسماء”.

وتابع : “الثابت الوحيد اننا لا نرضى ان يستمر البلد بالنهج الذي كان يسير عليه في السنوات الست الماضية فهي اذا ما تكررت تعني انتهاء لبنان كما نريده والتوجه الى المزيد من الهجرة واليأس والاستسلام. نريد رئيساً يعطي الأمل للبنان ولجيل جديد من الشباب يطمح في العيش في بلد حضاري ومتطور”.

واردف:” كما سبق واعلنا، نؤكد مجدداً اننا سنقوم بكل ما في وسعنا لمنع وصول اي رئيس يتبنى نهج الممانعة الذي يدمر ما تبقى من مقومات البلد.”

ودعا الجميّل افرقاء المعارضة الى “مزيد من التنسيق لخلق توازن مع من يسعى لترك البلد في الحالة الراهنة”.