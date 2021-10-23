سامي الجميل من واشنطن: الأولويات إجراء الانتخابات في موعدها ‏ورفض أي سلاح خارج إطار الدولة

يواصل رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل جولته في الولايات المتحدة الأميركية وقد اختتم زيارته الى واشنطن بلقاء أعضاء في الكونغرس الأميركي.
وقال رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميّل في حديث تلفزيوني إننا نتشارك وإياهم همومًا مشتركة، فقد صدر قرار يؤكد على المبادئ التي نطالب بها وهي: “استقلالية القضاء وحمايته من التدخلات السياسية، سيادة لبنان واستقلاله، رفض أي سلاح خارج إطار الدولة، مواجهة الفساد والشفافية، وإجراء الانتخابات في موعدها واحترام المهل الدستورية”.
وشدّد الجميّل على أنّ الأولويات واضحة وهي: “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، دعم الجيش، حماية القضاء واستقلاليته، دعم الشعب اللبناني للصمود في المرحلة الحالية والدفع باتجاه حماية سيادة لبنان”.
وأكد أنّ دعم الجيش أساسي بالنسبة للأميركيين لحماية الاستقرار وحماية اللبنانيين في الظرف الذي نمرّ به، كما تم التركيز على استكمال المساعدات للبنان أكانت صحية أو اجتماعية، كذلك بحثنا الموضوع التربوي وموضوع المستشفيات والأدوية أي الهموم الأساسية للبنانيين، بحيث تستطيع الإدارة الأميركية أن تساعد لبنان عبر المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص بشكل مباشر للوقوف الى جانب الشعب اللبناني في هذه الفترة الصعبة.