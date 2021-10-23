سامي الجميل من واشنطن: الأولويات إجراء الانتخابات في موعدها ‏ورفض أي سلاح خارج إطار الدولة

يواصل رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل جولته في الولايات ‏المتحدة الأميركية وقد اختتم زيارته الى واشنطن بلقاء أعضاء في ‏الكونغرس الأميركي‎.‎

وقال رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميّل في حديث تلفزيوني‎ ‎إننا ‏نتشارك وإياهم همومًا مشتركة، فقد صدر قرار يؤكد على المبادئ التي ‏نطالب بها وهي: “استقلالية القضاء وحمايته من التدخلات السياسية، ‏سيادة لبنان واستقلاله، رفض أي سلاح خارج إطار الدولة، مواجهة ‏الفساد والشفافية، وإجراء الانتخابات في موعدها واحترام المهل ‏الدستورية‎”.‎

وشدّد الجميّل على أنّ الأولويات واضحة وهي: “إجراء الانتخابات ‏النيابية في موعدها، دعم الجيش، حماية القضاء واستقلاليته، دعم الشعب ‏اللبناني للصمود في المرحلة الحالية والدفع باتجاه حماية سيادة لبنان‎”.‎

وأكد أنّ دعم الجيش أساسي بالنسبة للأميركيين لحماية الاستقرار وحماية ‏اللبنانيين في الظرف الذي نمرّ به، كما تم التركيز على استكمال ‏المساعدات للبنان أكانت صحية أو اجتماعية، كذلك بحثنا الموضوع ‏التربوي وموضوع المستشفيات والأدوية أي الهموم الأساسية للبنانيين، ‏بحيث تستطيع الإدارة الأميركية أن تساعد لبنان عبر المؤسسات غير ‏الحكومية والقطاع الخاص بشكل مباشر للوقوف الى جانب الشعب ‏اللبناني في هذه الفترة الصعبة‎.‎